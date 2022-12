Gabriella de Monaco bien malicieuse : grand Noël au palais avec ses parents et son frère Jacques !

La magie de Noël s'est littéralement emparée du palais princier de Monaco. Mercredi 14 décembre le prince Albert et son épouse la princesse Charlene avaient donné rendez-vous aux enfants monégasques pour une grande distribution des cadeaux de Noël. Le traditionnel arbre de Noël s'est déroulé dans l'après-midi pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi de leurs parents. Une séance récréative avait été ajoutée au calendrier en ce mercredi pour tous les enfants âgés de 5 à 12 ans et les Monégasques se sont rendus en masse au palais.

Les habitants du Rocher ont ainsi eu le bonheur de se voir remettre des cadeaux mais aussi de rencontrer le prince Albert et la princesse Charlene, ravissante dans un manteau cape. Le couple était accompagné de ses deux enfants, Jacques et Gabriella de Monaco qui ont fêté il y a quelques jours seulement leurs 8 ans.

Elegante dans son manteau bleu nuit bien chaud et chaussée d'une paire de babies, Gabriella de Monaco semblait bien heureuse de se rendre dans la cour du palais qui avait été décorée pour l'occasion et qui a aussi reçu la visite du père Noël. Disciplinée pour offrir les cadeaux, la jeune princesse n'a pu s'empêcher d'afficher quelques regards espiègles qui la caractérisent tant.

Pas de protocole enfreint cette fois-ci ?

Monaco célèbre Noël comme il se doit cette année ! Il y a deux semaines, le marché de Noël avait été inauguré sur le port. Le lancement des festivités s'était déroulé en présence de Charlene de Monaco, accompagnée de Charlotte Casiraghi, mais aussi de Jacques et Gabriella. Lors de cette sortie, la petite fille très élégante dans son look 100% Jacadi, avait enfreint le protocole et n'avait pu résister à l'envie d'aller faire un câlin à un acteur qui venait d'achever son spectacle. "En quelques secondes, et en toute spontanéité, la fille de la princesse Charlene et du prince Albert a su défier le rigide protocole, sous les yeux ébahis de son frère, désormais habitué aux facéties de sa soeur !", avait alors commenté Monaco-Matin. Les festivités ne s'étaient pas arrêtées là puisque Charlene de Monaco et ses enfants s'étaient ensuite rendus sur la Place du Casino de Monte-Carlo pour l'inauguration des illuminations de Noël. Ce joli spectacle avait eu lieu en présence de Raphaël Elmaleh, le fils de 8 ans de Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh, qui avait sorti le noeud papillon pour l'occasion. Une sortie très chic !

Gabriella et Jacques "se protègent l'un et l'autre"

Cette sortie en famille de Charlene et Albert de Monaco avec leurs enfants intervient le même jour que leur interview commune accordée à Point de Vue. Charlene de Monaco y évoque sa santé rétablie après avoir souffert de graves problèmes ORL qui l'avait contrainte à rester plusieurs mois en Afrique du Sud. La princesse se confie également sur ses enfants. Des confidences rares. "Ils s'aiment et se protègent l'un et l'autre et font part d'une immense bienveillance entre eux", déclare notamment l'épouse du prince Albert, ajoutant également que Gabriella et Jacques "commencent à comprendre leurs rôles" malgré leur très jeune âge. Et leur rôle consiste notamment à gâter les enfants monégasques pour Noël...