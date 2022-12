Diaporama : Gabriella de Monaco bien malicieuse : grand Noël au palais avec ses parents et son frère Jacques !

1 / 42 Gabriella de Monaco bien malicieuse : grand Noël au palais avec ses parents et son frère Jacques !

2 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

3 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

4 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

5 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

6 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

7 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

8 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

9 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

10 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

11 / 42 No tabloids - prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage Bruno Bebert © BestImage, Bruno Bebert

12 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

13 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

14 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

15 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

16 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

17 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

18 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage

19 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

20 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

21 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

22 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

23 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

24 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

25 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

26 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

27 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

28 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

29 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

30 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

31 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

32 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

33 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

34 / 42 Illustration - Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

35 / 42 Illustration - Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

36 / 42 Illustration - Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

37 / 42 Illustration - Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

38 / 42 Illustration - Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

39 / 42 Illustration - Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

40 / 42 Illustration - Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

41 / 42 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert