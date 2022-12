Diaporama : Jacques de Monaco, 8 ans et hyper élégant : il fait son rigolo devant ses parents Albert et Charlene pour Noël

1 / 13 Jacques de Monaco, 8 ans et hyper élégant : il fait son rigolo devant ses parents Albert et Charlene pour Noël

2 / 13 Le prince héréditaire Jacques de Monaco, avec sa soeur Gabriella, lors du traditionnel arbre de Noël du palais princier à Monaco © BestImage, Claudia Albuquerque

3 / 13 Le prince héréditaire Jacques de Monaco, La princesse Gabriella de Monaco lors du traditionnel arbre de Noël du palais princier à Monaco le 14 décembre 2022. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage

4 / 13 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage

5 / 13 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage

6 / 13 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage

7 / 13 Le prince héréditaire Jacques de Monaco lors du traditionnel arbre de Noël du palais princier à Monaco le 14 décembre 2022. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage

8 / 13 Le prince Albert II de Monaco, La princesse Charlene de Monaco, Le prince héréditaire Jacques de Monaco, La princesse Gabriella de Monaco lors du traditionnel arbre de Noël du palais princier à Monaco le 14 décembre 2022. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage

9 / 13 Le prince héréditaire Jacques de Monaco, La princesse Gabriella de Monaco lors du traditionnel arbre de Noël du palais princier à Monaco le 14 décembre 2022. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage

10 / 13 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage

11 / 13 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage

12 / 13 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage No tabloids - The traditional Christmas tre © BestImage