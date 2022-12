Jacques et Gabriella de Monaco dissipés à l'école : le prince Albert évoque les "difficultés" de ses enfants

Le prince Albert a vu sa vie prendre un tournant particulier après sa rencontre avec la princesse Charlène. Lui, qui n'avait jamais été marié, a ressenti un véritable coup de coeur pour l'ancienne nageuse rencontrée lors d'une compétition internationale. Le prince tombe alors sous le charme et l'histoire se concrétise cinq ans plus tard. Le couple officialise en 2006, le peuple monégasque ne masquant pas sa joie de voir Albert II enfin épanoui. Les fiançailles de 2010 laissent vite place au mariage l'année suivante. Le 10 décembre 2014, le Père-Noël vient gâter les tourtereaux avant l'heure : Charlène donne naissance à Jacques et Gabriella, leurs jumeaux âgés de 8 ans désormais.

S'ils prennent de plus en plus conscience du futur rôle qui les attend, Jacques et Gabriella n'en restent pas moins des enfants comme tous les autres. Dans une interview accordée au site People.com, auprès duquel le prince Albert aime se confier, il révèle que ses deux plus jeunes enfants sont loin de l'image que le public peut s'en faire et qu'ils grandissent comme tous les enfants de leur âge. Leur talon d'Achille ? L'école bien sûr !

"Ils vont très bien, ils sont incroyables, précise Albert. Ils ont un peu de difficulté à se concentrer sur leurs devoirs mais quel parent ne dirait pas cela ? Ils viennent d'avoir 8 ans et comme tous les jeunes de leur âge, ils peuvent vite être distraits." En revanche, le numérique ou les réseaux sociaux n'en sont pas la cause : "Ils sont fans de sport et à leur âge, ils préfèrent aller jouer dans la cour de récréation avec les copains plutôt que de se mettre au travail et d'apprendre leurs leçons. Ils sont plein d'énergie et toujours très curieux à propos de tout."

Les retrouvailles avec maman

Jacques et Gabriella, en pleine croissance, ont eu la chance de retrouver leur maman après en avoir été privés pendant de longs mois. Atteinte d'une grave infection ORL en Afrique, la princesse Charlène ne pouvait pas prendre l'avion pour rentrer sur le Rocher avant d'avoir été opérée et d'être remise sur pieds. L'intervention a traîné, les complications se sont multipliées, rallongeant l'attente déjà interminable des jumeaux. Heureusement, ils ont pu compter sur leur célèbre papa pour les emmener la voir avant le retour définitif de Charlène, plus en forme et déterminée que jamais !