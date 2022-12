Charlène de Monaco is back, transformée ! Photos de son retour époustouflant en 2022 auprès d'Albert et leurs jumeaux

Les rumeurs sont allées bon train concernant la princesse Charlène de Monaco. Il y a quelque temps, la femme engagée qu'elle est partait direction l'Afrique pour soutenir une association de lutte contre le braconnage. Loin des siens, l'ex-nageuse de 44 ans se montrait impliquée et déterminée à se battre pour cette cause. Elle n'en est finalement pas revenue à temps. Si son retour était programmé, Charlène de Monaco s'est retrouvée coincée sur place. Touchée par une grave infection ORL, la femme d'Albert de Monaco n'avait d'autres choix que de se faire opérer sur place, étant dans l'impossibilité de prendre l'avion dans son état.

C'est finalement dans une clinique en Suisse que la princesse Charlène a réalisé une convalescence. Toujours privée de son mari et de leurs enfants, Gabriella et Jacques, leurs jumeaux de 7 ans, Charlène a fini par faire son grand retour sur le Rocher. Elle, que l'on voyait d'ordinaire éteinte, le sourire discret et la mine un peu fermée, s'est retrouvée métamorphosée dès son retour. Plus à l'aise, plus impliquée et libérée, Charlène a gagné en légèreté et semble méconnaissable. Cette longue parenthèse loin de Monaco lui aura donc permis de se reposer, de se soigner et de faire le point.

Charlène, plus battante que jamais, a fait son grand retour dans les événements officiels de la principauté. Plus chic, élégante et souriante que jamais, Charlène semble bel et bien avoir trouvé sa place. La femme du prince Albert s'est même imposée auprès de ses belles-soeurs Caroline et Stéphanie, auprès de qui elle n'osait que rarement se manifester.

Charlène, un vrai retour en force

"De l'eau a coulé sous les ponts. En une année, Charlène s'est reconstruite et elle a réussi à renverser les choses à son avantage. Elle a même pris le pouvoir" confiait une source au magazine Voici. "Monaco, c'est un peu Game of Thrones, il faut savoir déjouer les pièges et les mesquineries. Pour se protéger, elle s'est constituée un secrétariat avec cinq ou six personnes de confiance et désormais, tout doit passer par son cabinet."

Charlène a fait le choix de s'entourer des meilleurs et d'une équipe de choc pour ce retour tonitruant. L'occasion pour elle d'imposer sa force et ses règles, auxquelles Caroline et Stéphanie se sont finalement pliées. Plus assurée, entourée et surtout plus lookée que jamais, la princesse Charlène a bel et bien prouvé qu'elle était on ne peut plus précieuse au Rocher.