Charlene de Monaco patronne du Rocher : elle fait même "plier" Caroline et Stéphanie, révélations

Charlène de Monaco revient de loin. L'ancienne nageuse professionnelle a traversé une mauvaise passe au cours des derniers mois, loin des siens, de son mari Albert et de leurs deux enfants de 8 ans, Gabriella et Jacques. En déplacement en Afrique pour soutenir les associations de défense des animaux contre les braconniers, la princesse de 44 ans a passé bien plus de temps que prévu sur place. Non pas par choix mais parce que sa santé lui a joué des tours. Touchée par une grave infection ORL, Charlène de Monaco n'avait d'autres choix que de se faire soigner en Afrique, étant dans l'impossibilité de prendre l'avion pour rentrer sur le Rocher.

Au fil des semaines, d'autres explications sont venues s'entremêler aux raisons médicales. Pour certains, Charlène ne souffrait pas d'un mal physique mais de problèmes psychologiques nécessitant des traitements et beaucoup de repos. D'autres voyaient le signe d'une probable séparation entre la princesse et Albert de Monaco, malgré les interventions et les prises de parole rassurantes du prince dans les médias.

Les tourtereaux ont fait fi des bruits de couloir et des rumeurs, se recentrant sur l'essentiel : le bien-être de Charlène et celui de leur famille, Gabriella et Jacques ayant été privés malgré eux de leur maman à des moments importants de leur vie comme des anniversaires et la période de Noël. Mais cette mauvaise passe familiale est désormais révolue. Charlène a fait son grand retour dans la famille princière, des pas timides au départ qui ont laissé place à une femme pleine d'assurance et de poigne, désireuse de reprendre sa place et de s'imposer.

La renaissance de Charlène

La femme discrète et effacée qu'était Charlène lors de ses premières années de princesse sur le Rocher a cédé face à la puissance de la personne qu'elle est devenue après sa longue convalescence : "Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. En une année, Charlène s'est reconstruite et elle a réussi à renverser les choses à son avantage. Elle a même pris le pouvoir", a déclaré une source au magazine Voici.

Fragilisée par un système millimétré, ses stratagèmes apparemment vicieux et des règles strictes, Charlène a fini par s'imposer : "Monaco, c'est un peu Game of Thrones, il faut savoir déjouer les pièges et les mesquineries. Pour se protéger, elle s'est constituée un secrétariat avec cinq ou six personnes de confiance et désormais, tout doit passer par son cabinet", poursuit la source. Et qu'importe la personne qui fait une demande. Qu'il s'agisse d'un membre éloigné ou des plus actifs à l'image de ses belles-soeurs, Charlène ne laisse plus rien passer : "Même Caroline et Stéphanie se sont pliées aux nouvelles règles." Gare à ceux qui se mettraient en travers de son chemin, l'ex-nageuse n'a plus peur de faire des vagues.