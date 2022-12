Diaporama : Charlène de Monaco is back, transformée ! Photos de son retour époustouflant en 2022 auprès d'Albert et leurs jumeaux

1 / 38 Charlène de Monaco is back, transformée ! Photos de son retour époustouflant en 2022 auprès d'Albert et leurs jumeaux

2 / 38 La princesse Charlène de Monaco au photocall de la cérémonie d'ouverture de la 61ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum, à Monaco © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

3 / 38 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert de Monaco, Louis Ducruet, la princesse Gabriella de Monaco (robe Dolce & Gabbana, sandales Jacadi), comtesse de Carladès, et le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, au podium du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 2ç mai 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

4 / 38 La princesse Charlène de Monaco et sa fille La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès remettent le prix "Emerging Designer Award" à Ramzen lors de la Monte-Carlo fashion week à l'Opéra Garnier de Monaco le 24 mai 2022. © J. C. Vinaj/Bestimage © BestImage, © J. C. Vinaj/Bestimage

5 / 38 Le prince Albert II de Monaco, sa femme, la princesse Charlene et leur fille, la princesse Gabriella durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais, le 16 juin 2022. C'est le retour officiel de la princesse Charlene depuis l'annonce de sa contamination à la COVID début juin. Pendant ce jour férié à Monaco, la Principauté a célébré la Fête-Dieu (Corpus Domini). Cette fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

6 / 38 Le prince Haakon de Norvège, le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. Cette exposition, proposée par le Fram Museum en coopération avec le Comité Albert Ier, avec la contribution des Archives du Palais princier, de l'Institut audiovisuel de Monaco et du Musée océanographique de Monaco, retrace les campagnes scientifiques du Prince Albert Ier au Spitzberg, île principale du Svalbard, en 1898, 1899, 1906 et 1907. Plus tôt dans la journée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène étaient les invités du Roi Harald V et de la Reine Sonja de Norvège pour un déjeuner dans leur résidence privée Bygdø Kongsgaard Le jeudi 23 juin, à Longyearbyen capitale du Spitzberg, S.A.S. le Prince Albert II dévoilera un buste en bronze du Prince Albert Ier offert à l'Institut polaire Norvégien de Longyearbyen en mémoire de ses nombreuses expéditions arctiques et de ses liens avec les explorateurs norvégiens Ce voyage commémoratif se poursuivra par une croisière privée à bord du commandant Charcot qui naviguera de Longyearbyen à Longyearbyen jusqu'au 80e degré nord en suivant l'itinéraire emprunté par le Prince Albert Ier lors de ses campagnes. © BestImage

7 / 38 La princesse Charlene de Monaco - Remise des prix du championnat du "Monaco ePrix" à Monaco. Le 30 avril 2022 © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque / Bestimage

8 / 38 La princesse Charlène de Monaco et sa fille La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès remettent le prix "Emerging Designer Award" à Ramzen lors de la Monte-Carlo fashion week à l'Opéra Garnier de Monaco le 24 mai 2022. © J. C. Vinaj/Bestimage © BestImage, © J. C. Vinaj/Bestimage

9 / 38 La princesse Charlene de Monaco et ses enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques - Remise des prix du championnat du "Monaco ePrix" à Monaco. Le 30 avril 2022 © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert / Bestimage

10 / 38 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène de Monaco au photocall de la cérémonie d'ouverture de la 61ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum, à Monaco, le 17 juin 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

11 / 38 La princesse Charlene de Monaco - Remise des prix du championnat du "Monaco ePrix" à Monaco. Le 30 avril 2022 © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert / Bestimage

12 / 38 La princesse Charlène de Monaco rend visite aux bénévoles de la croix rouge du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, le 28 mai 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage

13 / 38 La princesse Charlène de Monaco devient présidente de la SPA, lors de l'annonce faite à l'occasion de la pose de la première pierre du futur refuge de la SPA de Peille, près du Mont Angel. La princesse Charlène de Monaco était accompagné du prince Albert II de Monaco et de M-A.de Massy, présidente de la Société Canine de Monaco. Le 12 septembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque / Bestimage

14 / 38 Le prince Albert II, la princesse Charlene de Monaco et leur fille, la princesse Gabriella - Remise des prix du championnat du "Monaco ePrix" à Monaco. Le 30 avril 2022 © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert / Bestimage

15 / 38 La princesse Charlène de Monaco et lses enfants le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco lors de l' édition 2022 du Tournoi Sainte Dévote de Rugby au Stade Louis II à Monaco le 7 mai 2022 © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage

16 / 38 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène de Monaco et leurs enfants le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco lors de l' édition 2022 du Tournoi Sainte Dévote de Rugby au Stade Louis II à Monaco le 7 mai 2022 © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage

17 / 38 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène de Monaco - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco le 18 juillet 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides/Bestimage

18 / 38 La princesse Charlène de Monaco au podium du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 2ç mai 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

19 / 38 La princesse Charlene de Monaco durant la procession de la Fête Dieu sur la place du Palais, le 16 juin 2022. C'est le retour officiel de la princesse Charlene depuis l'annonce de sa contamination à la COVID début juin. Pendant ce jour férié à Monaco, la Principauté a célébré la Fête-Dieu (Corpus Domini). Cette fête catholique, instituée par le pape Urbain IV en 1264, se tient chaque année le jeudi qui suit la Trinité, soixante jours après Pâques. Elle célèbre la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, devenus son corps et son sang. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

20 / 38 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. Cette exposition, proposée par le Fram Museum en coopération avec le Comité Albert Ier, avec la contribution des Archives du Palais princier, de l'Institut audiovisuel de Monaco et du Musée océanographique de Monaco, retrace les campagnes scientifiques du Prince Albert Ier au Spitzberg, île principale du Svalbard, en 1898, 1899, 1906 et 1907. Plus tôt dans la journée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène étaient les invités du Roi Harald V et de la Reine Sonja de Norvège pour un déjeuner dans leur résidence privée Bygdø Kongsgaard Le jeudi 23 juin, à Longyearbyen capitale du Spitzberg, S.A.S. le Prince Albert II dévoilera un buste en bronze du Prince Albert Ier offert à l'Institut polaire Norvégien de Longyearbyen en mémoire de ses nombreuses expéditions arctiques et de ses liens avec les explorateurs norvégiens Ce voyage commémoratif se poursuivra par une croisière privée à bord du commandant Charcot qui naviguera de Longyearbyen à Longyearbyen jusqu'au 80e degré nord en suivant l'itinéraire emprunté par le Prince Albert Ier lors de ses campagnes. © BestImage

21 / 38 La princesse Charlène de Monaco - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. Cette exposition, proposée par le Fram Museum en coopération avec le Comité Albert Ier, avec la contribution des Archives du Palais princier, de l'Institut audiovisuel de Monaco et du Musée océanographique de Monaco, retrace les campagnes scientifiques du Prince Albert Ier au Spitzberg, île principale du Svalbard, en 1898, 1899, 1906 et 1907. Plus tôt dans la journée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène étaient les invités du Roi Harald V et de la Reine Sonja de Norvège pour un déjeuner dans leur résidence privée Bygdø Kongsgaard Le jeudi 23 juin, à Longyearbyen capitale du Spitzberg, S.A.S. le Prince Albert II dévoilera un buste en bronze du Prince Albert Ier offert à l'Institut polaire Norvégien de Longyearbyen en mémoire de ses nombreuses expéditions arctiques et de ses liens avec les explorateurs norvégiens Ce voyage commémoratif se poursuivra par une croisière privée à bord du commandant Charcot qui naviguera de Longyearbyen à Longyearbyen jusqu'au 80e degré nord en suivant l'itinéraire emprunté par le Prince Albert Ier lors de ses campagnes. © Javad Parsa/NTB Scanpix via ZUMA Press / Bestimage © BestImage, © Javad Parsa/NTB Scanpix via ZUMA Press / Bestimage

22 / 38 La princesse Charlene de Monaco - La famille princière de Monaco dans la cour du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

23 / 38 La princesse Charlene de Monaco - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco le 18 juillet 2022. © Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage © BestImage, © Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage

24 / 38 La princesse Charlene de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique "U Cavagnetu" des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage

25 / 38 La princesse Charlène de Monaco, accompagnée des ses enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan, le maire de Monaco, lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco, le 2 décembre 2022. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage

26 / 38 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique "U Cavagnetu" des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque/Bestimage

27 / 38 La princesse Charlène de Monaco devient présidente de la SPA, lors de l'annonce faite à l'occasion de la pose de la première pierre du futur refuge de la SPA de Peille, près du Mont Angel. La princesse Charlène de Monaco était accompagné du prince Albert II de Monaco et de M-A.de Massy, présidente de la Société Canine de Monaco. Le 12 septembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, © Claudia Albuquerque / Bestimage

28 / 38 La princesse Charlène de Monaco lors de la conférence de présentation des célébrations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III de Monaco au Palais de Monaco, le 28 septembre 2022. La Princesse Stéphanie sera en charge, avec le Prince Albert II, des événements qui se dérouleront en 2023. De nombreuses personnalités monégasques font également partie du comité d'organisation. © Olivier Huitel/Pool Restreint Monaco/Bestimage © BestImage, © Olivier Huitel/Pool Restreint Monaco/Bestimage

29 / 38 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © BestImage

30 / 38 Le prince Albert II de Monaco, La princesse Charlène de Monaco - Arrivées à la soirée de gala de la Fête Nationale Monégasque au Grimaldi Forum le 19 novembre 2022. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage

31 / 38 Marie Ducruet, Camille Gottlieb et la princesse Charlène de Monaco lors de la conférence de présentation des célébrations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III de Monaco au Palais de Monaco, le 28 septembre 2022. La Princesse Stéphanie sera en charge, avec le Prince Albert II, des événements qui se dérouleront en 2023. De nombreuses personnalités monégasques font également partie du comité d'organisation. © Olivier Huitel/Pool Restreint Monaco/Bestimage © BestImage, © Olivier Huitel/Pool Restreint Monaco/Bestimage

32 / 38 La princesse Charlène de Monaco au défilé Akris "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2023" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 1 octobre 2022. © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, © Giancarlo Gorassini / Bestimage

33 / 38 La princesse Charlène de Monaco - Front Row au défilé Louis Vuitton Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bertrand Rindoff Petroff/Bestimage © BestImage, © Olivier Borde/Bertrand Rindoff Petroff/Bestimage

34 / 38 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene en compagnie de Camille Gottlieb ont remis les traditionnels paquets cadeaux de la Croix Rouge monégasque dans le cadre des festivités liées à la Fête Nationale, le 16 novembre 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, © Bruno Bebert/Bestimage

35 / 38 La princesse Charlène de Monaco, accompagnée des ses enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan, le maire de Monaco, lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco, le 2 décembre 2022. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage

36 / 38 La princesse Charlene de Monaco et ses enfants Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux et La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage

37 / 38 La princesse Charlène de Monaco - Arrivées à la soirée de gala de la Fête Nationale Monégasque au Grimaldi Forum le 19 novembre 2022. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage