Diaporama : Albert et Charlène de Monaco vont-ils se rendre au couronnement de Charles III ? Le prince a tranché

Le roi Charles III d'Angleterre lors de sa visite au centre social Aboyne et Mid Deeside Community Shed à Aboyne, Aberdeenshire, Ecosse, Royaume Uni, le 12 janvier 2023, pour rencontrer des groupes locaux de soutien aux difficultés et visiter de nouvelles installations. © BestImage

La princesse Charlene de Monaco lors du traditionnel arbre de Noël du palais princier à Monaco le 14 décembre 2022. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

Le prince Albert II de Monaco, La princesse Charlene de Monaco lors du traditionnel arbre de Noël du palais princier à Monaco le 14 décembre 2022. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

12 / 18