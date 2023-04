Diaporama : Couronnement de Charles III : les premiers invités dévoilés, des surprises annoncées !

Le prince Albert avait déjà annoncé que la princesse Charlène et lui seraient présents. La princesse Charlene de Monaco et le prince Albert II de Monaco lors de la 11ème édition du prix "Monte-Carlo - Femme de l'année", à l'hotel Hermitage à Monaco, le 24 mars 2023. L'idée de ce Prix a été conçue par Cinzia Sgambati-Colman, journaliste, entrepreneur, mère et épouse qui a toujours essayé de maintenir l'équilibre parmi tous ses rôles. Le Prix est un hommage à ces femmes qui, en assumant un ou l'autres de ces rôles, sont parvenues à réaliser quelque chose de spécial qui a marqué leur vie ou celle des autres. Cette année, les lauréates sont Manilla di Gioovanni, pour le Prix Monte-Carlo Femme 2023, Leanne Roberts, pour le Prix Special, et le Pr. Zimi Sawacha, pour le Prix Monte-Carlo Femme de l'Année 2023 qui lui a été remis par la princesse Charlene de Monaco. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

Le prince Frederik, quant à lui, représentera le Danemark à la place de sa mère. Le prince Frederik et la princesse Mary de Danemark - La famille royale de Danemark arrive au dîner de Nouvel An au palais d'Amalienborg de Copenhague, Danemark, le 1er janvier 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

15 / 20