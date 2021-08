Marie de Danemark de sortie en solo : elle s'inspire de Kate Middleton et Meghan Markle !

La princesse danoise se serait-elle inspirée de ses consoeurs Kate Middleton et Meghan Markle ? Le 18 août 2021, Marie de Danemark a fait une sortie solo remarquée au siège de Dansk Industrie, à l'occasion de l'ouverture du Copenhagen Cooking Food Festival. L'occasion pour l'épouse du prince Joachim de dévoiler un accessoire choisi avec soin...

Celle qui est d'origine française est arrivée tout sourire pour cet événement gastronomique. La jolie brune de 45 ans est apparue radieuse dans sa robe portefeuille mi-longue rose de chez Jean Atelier. Côté accessoires, la princesse Marie a misé sur le ton sur ton avec un sac à main matelassé de chez Dior et une paire d'escarpins assortie. Mais c'est surtout son collier qui a attiré l'attention : un modèle fin en or rose de chez Christine Hvelplund, reprenant les premières lettres des prénoms de ses enfants. De son mariage avec le prince Joachim, la Française a deux enfants, le prince Henrik et la princesse Athena, 12 et 9 ans.

Marie de Danemark est loin d'être la seule tête couronnée à craquer pour ces bijoux personnalisés ! Outre-Manche, Kate Middleton est également une adepte des colliers faisant une discrète allusion à ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Lorsqu'elle était encore un membre actif de la famille royale, sa belle-soeur Meghan Markle portait elle aussi des modèles en hommage à son fils Archie (2 ans), ou même son mari le prince Harry. Désormais installée en Californie, la duchesse de Sussex a agrandi sa collection depuis la naissance de sa fille Lilibet, début juin.

Si elle passe une partie de l'été au Danemark, la princesse Marie vit à Paris avec mari et enfants depuis près de deux ans. Cette Parisienne de naissance a retrouvé la capitale et suivi le prince Joachim, le nouvel attaché de défense à l'ambassade parisienne du Danemark. Pourvu que cet été soit plus reposant que l'an dernier : la princesse Marie avait été contrainte de jouer les secouristes d'urgence lorsque son mari a été victime d'un AVC, alors qu'ils étaient en vacances dans le sud de la France. Heureusement, plus de peur que de mal pour le fils de la reine Margrethe...