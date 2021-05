Kate Middleton : Loin de ses enfants, elle les garde près d'elle grâce à un adorable accessoire

"Loin des yeux, près du coeur", dit le dicton ! Kate Middleton l'a parfaitement illustré au cours de son voyage officiel en Écosse. Partie sans ses trois enfants, la duchesse les a gardés près d'elle grâce à un adorable accessoire.

La capitale Édimbourg, leur ancienne ville universitaire de St Andrews, Kirkwall, Coatbridge, Prestopans : cette semaine, Kate et William ont sillonné l'Écosse ! Les Cambridge ont mené à bien leur opération séduction, pour montrer l'attachement de la famille royale au pays et étouffer le mouvement indépendantiste. Jeudi 27 mai 2021, ils se sont rendus au siège de la Fédération Britannique de Tennis (ou Lawn Tennis Association) et y ont rencontré des adolescents, ravis de pouvoir rejouer en extérieur grâce à la levée progressive de mesures de confinement.

Pour cette matinée sportive, Kate Middleton avait marié style et confort, avec un pull Ralph Lauren, un pantalon noir et des baskets Superga. Un collier en or Daniella Draper accessoirisait sa tenue très inspirée du tournoi de Wimbledon. Ce bijou disposait de trois pendentifs représentant les lettres G, C et L, correspondant aux prénoms de ses trois enfants, les princes George, Charlotte et Louis (âgés de 7, 6 et 3 ans).

École et garderie obligent, les trois petits princes n'ont pas accompagné leurs parents dans leur tournée écossaise. Ils sont restés à Londres sous la responsabilité de Maria Teresa Turrion Barrallo, leur nounou depuis 2014. "Elle a travaillé pour d'autres familles de grande notoriété. C'est de là que les Cambridge ont entendu parler d'elle. Elle n'est pas mariée, n'a pas de petit-ami, sa vie est totalement dédiée aux personnes dont elle s'occupe. Elle est extrêmement professionnelle", expliquait une source du tabloïd HELLO! au moment de son embauche par Kate et William.

George, Charlotte et Louis retrouveront bientôt leurs parents ! Kate Middleton et le prince William ont effectué leurs dernières visites ce jeudi 27 mai 2021.