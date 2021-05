Kate et William s'affrontent au tennis : nouvelle occasion pour le prince de chambrer son épouse

Pourtant, Kate Middleton s'était inspirée du tournoi de Wimbledon pour s'habiller ! Elle portait un pull à col V blanc à bandes bleu marine et rouge Ralph Lauren, un pantalon noir et des baskets Superga. Des boucles d'oreilles, un collier et sa bague de mariage, un saphir qui a appartenu à sa défunte belle-mère, Lady Diana, accessoirisaient son look du jour.

En Écosse, Kate Middleton réalise un charmant défilé de mode ! Elle régale les amoureux de style qui dissèquent ses tenues à chaque apparition. Ils ont ainsi remarqué que la duchesse avait rendu hommage aux couleurs du drapeau écossais pour ses visites du lundi 24 mai 2021.

Kate avait ensuite troqué le bleu royal de sa veste Zara et de sa jupe plissée pour un manteau et un pantalon marrons, portés à l'inauguration d'un nouvel hôpital dans la ville de Kirkwall. À St Andrews, elle a d'abord enfilé un manteau Barbour, un pull en laine et des bottines See by Chloé pour une matinée à la plage. La duchesse de Cambridge s'était ensuite changée pour visiter son ancienne université.