Kate Middleton au comble de l'élégance en bleu, fin de tournée avec William

Les parents de George, Charlotte et Louis (7,6 et 3 ans) ont tenu à clôturer leur séjour en Ecosse en beauté. Le couple royal a publié un message sur son compte Instagram. "Catherine et moi sommes venus ici pour écouter, pour que nous puissions en apprendre plus au sujet de nos défis, mais aussi pour apprendre de vos espoirs et aspirations, afin que nous puissions servir à vos côtés, avec la combinaison de l'humilité et de la conviction qui nous parle si fort", a fait savoir le prince William.

Cette écoute sur plusieurs jours était nécessaire puisqu'un vent de volonté séparatiste souffle sur l'Ecosse. Kate et William avaient pour mission d'apaiser les tensions et de vanter les mérites de la couronne britannique.