Kate Middleton tient sa promesse : elle dégaine une robe rose bonbon

C'est un magnifique rêve que Mila, 5 ans, vient de réaliser : rencontrer Kate Middleton et dans une robe rose. La couleur de la toilette portée par la duchesse de Cambridge avait tout son importance et voilà pourquoi.

A l'automne dernier, Kate Middleton s'était entretenue avec une certaine Lynda Sneddon, et sa petite fille alors âgée de 4 ans, Mila. L'épouse du prince William avait retenu leur photo pour son concours Hold Still, lancé pendant le premier confinement avec la National Portrait Gallery, pour lequel les participants étaient invités à immortaliser leur vie pendant la pandémie de Covid-19. Kate Middleton avait été profondément touchée par l'histoire de Mila, qui avait été photographiée à la fenêtre, envoyant un baiser à son père à l'extérieur. La fillette était alors soignée pour une leucémie, son père et sa grande soeur avaient été contraints de quitter provisoirement le foyer pour éviter tout risque de contamination. L'échange téléphonique entre Mila, sa maman et Kate Middleton avait été dévoilé sur la nouvelle chaîne YouTube des Cambridge.

A l'époque, Mila avait demandé à Kate Middleton "Est-ce que tu as un costume ?". La maman de George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans) avait alors répondu : "Je ne porte pas de costume de princesse pour le moment, j'en ai bien peur Mila. Est-ce que tu as beaucoup de costumes de ton côté ?". Mila avait alors fait savoir que sa couleur préférée était le rose, une information que Kate Middleton avait prise très au sérieux : "OK, eh bien je vais devoir m'assurer d'essayer de me trouver une robe rose pour que, je l'espère, un jour peut-être Mila, où nous nous rencontrerons, alors je me souviendrais de porter ma robe rose pour toi. Ne serait-ce pas sympa ?"

Le jour de cette rencontre est enfin arrivé et c'est en Ecosse - où Kate Middleton et son époux le prince William sont en tournée depuis plusieurs jours - qu'elle s'est déroulée. La duchesse de Cambridge et Mila, accompagnée de sa maman, son papa et sa grande soeur, se sont vues à Edimbourg, dans la maison officielle de la reine Elizabeth, le palais de Holyroodhouse.