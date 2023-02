Margrethe II : L'état de santé de la reine du Danemark dévoilé après une intervention chirurgicale

Après le roi de Suède Carl XVI Gustaf il y a quelques jours, c'était au tour de la reine du Danemark Margrethe II de subir une opération cette semaine. La maison royale danoise a donné des nouvelles dans un communiqué : "Sa Majesté la Reine a subi aujourd'hui une importante opération du dos au Rigshospitalet de Copenhague. L'opération s'est déroulée comme prévu et l'état de la Reine est bon et stable".

Annoncée le 8 février, l'opération, dont la nature exacte n'a pas été dévoilée, doit être suivie d'une "longue période de convalescence et de rééducation", a prévenu la cour. Suite à l'intervention, la souveraine de 82 ans, désormais dernière reine à régner en Europe, reste hospitalisée pour une durée qui n'a pas été précisée. C'est la seconde opération du dos que subit Margrethe II. Elle avait été opérée il y a 20 ans du canal lombaire.

Du temps pour réfléchir

Veuve depuis 2018, cette intellectuelle polyglotte est extrêmement populaire. Plus de 80% des Danois se disent monarchistes et ils se sont déplacés par milliers pour célébrer son jubilé de 50 ans de règne l'an dernier. L'occasion pour la famille royale de montrer son unité après une discorde publique entre la reine et son fils cadet le prince Joachim suite au retrait de leurs titres princiers aux quatre enfants de ce dernier, qu'il a vécu comme un camouflet.

En janvier dernier, à l'occasion du nouvel an, Margrethe II revenait publiquement, devant les caméras, sur ce conflit familial. "Je ressens toujours beaucoup d'amour pour toute ma famille. Des difficultés et des incompréhensions peuvent survenir dans toutes les familles, y compris dans la mienne (...) Nous avons maintenant eu une période plus calme et du temps pour réfléchir et je suis convaincue que notre famille peut aborder 2023 ensemble, avec confiance, compréhension et un courage nouveau, avait-elle expliqué.

Reste à savoir si cette situation finira par s'arranger ou non. Affaire à suivre...