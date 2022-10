Margrethe II : Sa famille en crise, elle "s'excuse" ... Un apaisement vraiment possible ?

Une décision qui pourtant, ne plaît pas aux principaux concernés : en fin de semaine dernière, le prince Joachim, fils cadet de la souveraine, avait regretté, les larmes aux yeux, que sa mère "punisse de cette façon" ses quatre enfants (Nikolai, 23 ans et Felix, 20 ans, nés d'une première union, ainsi qu'Henrik et Athena, 13 et 10 ans, nés de son mariage avec la princesse Marie).

Des relations tendues

Le couple, qui vit une grande partie de l'année en France, avait ensuite donné une interview à la chaine danoise BT, dans laquelle ils expliquaient que leurs enfants n'avaient pas compris pourquoi ils étaient lésés et qu'ils étaient déjà "embêtés à l'école", particulièrement la plus jeune de la famille. Expliquant qu'ils avaient été mis au courant de la situation seulement "5 jours avant qu'elle soit annoncée", ils avaient déploré que ni la reine, ni le prince héritier Frederik ne les aient contactés depuis.

Surtout que la princesse Mary, leur belle-soeur, avait ajouté de l'huile sur le feu dans une autre interview à un tabloïd danois, dans lequel elle avait expliqué que ce n'était pas parce que la décision était difficile que ce n'était "pas la bonne". Il faut dire que les deux couples auraient, selon la princesse Marie, des "relations compliquées".

Voulant sans doute apaiser les tensions, la reine Margrethe a tenu ensuite à s'adresser à son fils cadet : "J'ai pris ma décision, en tant que reine, mère et grand-mère, mais en tant que mère et grand-mère, j'ai sous-estimé à quel point mon fils cadet et sa famille se sentiraient affectés. Cela a créé un moment difficile, et pour cela, je suis désolée", explique-t-elle avant de clore le sujet : "Personne ne devrait douter que mes enfants, mes belles-filles et mes petits-enfants sont ma plus grande joie et toute ma fierté. J'espère désormais que notre famille va trouver la paix dans cette situation".

Pour rappel, outre les jeunes Nikolaï, Felix, Henrik et Athena, la reine Margrethe est également grand-mère de quatre autres enfants : le prince héritier Christian (16 ans), la princesse Isabella (15 ans) et les jumeaux Joséphine et Vincent (11 ans) qui ne sont pas touchés par sa décision.