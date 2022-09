Les funérailles d'Elizabeth II au coeur d'un cluster ? Une reine testée positive à la Covid après les obsèques

Les funérailles de la reine Elizabeth II se sont déroulées sans accroc (ou presque) ce lundi 19 septembre. Mais une bien mauvaise nouvelle s'est invitée deux jours après l'événement. Margrethe II, reine du Danemark, a confirmé par un communiqué publié sur le site de la famille royale et relayé sur les réseaux sociaux, qu'elle avait été testée positive à la Covid-19.

"Sa Majesté la Reine a été testée positive au COVID-19 hier soir et est maintenant au château de Fredensborg" lit-on. En attendant son prompt rétablissement, d'autres membres de la famille vont ainsi prendre le relais : "Les activités de la reine cette semaine sont ainsi annulées. La fête du vendredi soir au château de Christiansborg pour le gouvernement et les membres danois du Parlement européen sera organisée avec Son Altesse Royale le Prince héritier et Son Altesse royale la princesse héritière comme hôtes."