Diaporama : Margrethe II : L'état de santé de la reine du Danemark dévoilé après une intervention chirurgicale

1 / 12 Margrethe II : L'état de santé de la reine du Danemark dévoilé après une intervention chirurgicale

2 / 12 Après le roi de Suède Carl XVI Gustaf il y a quelques jours, c'était au tour de la reine du Danemark Margrethe II de subir une opération cette semaine La reine Margrethe II de Danemark - Sorties des obsèques du roi Constantin II de Grèce en la cathédrale métropolitaine d'Athènes, Grèce. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

3 / 12 La maison royale danoise a donné des nouvelles dans un communiqué. La reine Margrethe II de Danemark - La famille royale de Danemark arrive au dîner de Nouvel An au palais d'Amalienborg de Copenhague, Danemark. © BestImage

4 / 12 " Sa Majesté la Reine a subi aujourd'hui une importante opération du dos au Rigshospitalet de Copenhague. L'opération s'est déroulée comme prévu et l'état de la Reine est bon et stable ", a indiqué le palais. Le prince Joachim et la reine Margrethe II de Danemark - Sorties des obsèques du roi Constantin II de Grèce en la cathédrale métropolitaine d'Athènes, Grèce, le 16 janvier 2023. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

5 / 12 Annoncée le 8 février, l'opération, dont la nature exacte n'a pas été dévoilée, doit être suivie d'une " longue période de convalescence et de rééducation ", a prévenu la cour. La reine Margrethe II de Danemark - La famille royale de Danemark arrive au dîner de Nouvel An au palais d'Amalienborg de Copenhague, Danemark, le 1er janvier 2023. © BestImage

6 / 12 Suite à l'intervention, la souveraine de 82 ans, désormais dernière reine à régner en Europe, reste hospitalisée pour une durée qui n'a pas été précisée. La Princesse Marie et le Prince Joachim au jubilé de Margrethe II de Danemark avec leurs quatre enfants Nikolai, Felix, Henrik et Athena. 11 septembre 2022, Copenhague © BestImage

7 / 12 C'est la seconde opération du dos que subit Margrethe II. Elle avait été opérée il y a 20 ans du canal lombaire. La reine Margrethe II de Danemark - Obsèques du roi Constentin II de Grèce : arrivées au dîner la veille de la cérémonie à l'hôtel Grande Bretagne à Athènes le 15 janvier 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

