Mary de Danemark critiquée dès sa rentrée : elle s'excuse après un loupé

Les faux-pas sont d'autant plus surveillés quand on est la future reine du Danemark ! Crise sanitaire oblige, la princesse Mary est elle aussi contrainte de porter un masque lors de ses sorties. Mais un oubli lors de sa visite de l'aquarium Kattegatcenter de Grena dans le Nord-Est du Danemark, le 19 août 2020, n'est pas passé inaperçu... L'épouse du prince Frederik a finalement présenté ses excuses sur Instagram.

"Sur terre, en mer et dans les airs, il faut s'habituer à porter des masques. Il est important que nous suivions ensemble les recommandations des autorités sanitaires, a d'abord affirmé la princesse de 48 ans, sur le compte Instagram de la famille royale danoise. ⁣Hier, j'étais à Grena pour ma première visite officielle après les vacances d'été. En mer et dans les airs, ça s'est bien passé, mais sur terre, j'ai commis une erreur et j'ai malheureusement serré des mains. Cela m'a rappelé à quel point il est important que nous nous aidions les uns les autres à respecter les recommandations. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres."