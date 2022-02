Diaporama La princesse Estelle de Suède fête ses 10 ans ! Nouvelle photo de la future reine, déjà en tailleur

1 / 19 La princesse Estelle de Suède fête ses 10 ans ! Nouvelle photo de la future reine, déjà en tailleur

2 / 19 Le roi Carl XVI Gustav de Suède, La reine Silvia de Suède, La princesse Victoria de Suède, La princesse Estelle de Suède - La famille royale suèdoise assiste au concert "Solliden Sessions" au château de Solliden à Borgholm, Suède.

3 / 19 La princesse Victoria de suède, le prince Daniel, le prince Oscar et la princesse Estelle - La famille royale suédoise au baptême du prince Julian, duc de Halland au château de Drottningholm sur l'île de Lovön à Ekero en Suède le 14 août 2021

4 / 19 La princesse Estelle de Suède - La famille royale suédoise au baptême du prince Julian, duc de Halland au château de Drottningholm sur l'île de Lovön à Ekero en Suède, le 14 août 2021.

5 / 19 Le prince Daniel de Suède, la princeese Victoria et leurs enfants la princesse Estelle et le prince Oscar lors du match de football Suède Vs Kosovo (3-0) à Stockholm dans le cadre des éliminatoires pour la coupe du monde de football 2022

6 / 19 Le prince Daniel de Suède, la princeese Victoria et leurs enfants la princesse Estelle et le prince Oscar lors du match de football Suède Vs Kosovo (3-0) à Stockholm dans le cadre des éliminatoires pour la coupe du monde de football 2022

7 / 19 Le prince Daniel de Suède, la princeese Victoria et leurs enfants la princesse Estelle et le prince Oscar lors du match de football Suède Vs Kosovo (3-0) à Stockholm dans le cadre des éliminatoires pour la coupe du monde de football 2022

8 / 19 La princesse Victoria de Suède, le prince Daniel de Suède et leurs enfants la princesse Estelle de Suède et le prince Oscar de Suède - La famille royale suédoise au baptême du prince Julian, duc de Halland au château de Drottningholm sur l'île de Lovön à Ekero en Suède, le 14 août 2021.

9 / 19 La princesse Estelle de Suède - La famille royale suédoise au baptême du prince Julian, duc de Halland au château de Drottningholm sur l'île de Lovön à Ekero en Suède le 14 août 2021

10 / 19 Baptême de la princesse Estelle de Suède, en présence du roi Carl Gustav, de la princesse Victoria et du prince Daniel, à la chapelle royale de Stockholm, en 2012.

11 / 19 Hans Åström, la princesse Mette-Marit de Norvège (marraine), le prince Frederik de Danemark (parrain), la prince Oscar, la princesse Victoria, le prince Daniel, la princesse Estelle, la princesse Madeleine avec sa fille la princesse Leonore et Oscar Magnuson - Baptême du prince Oscar de Suède à Stockholm en Suède le 27 mai 2016.

12 / 19 La princesse Victoria, le prince Daniel, la princesse Estelle, le prince Oscar - La famille royale de Suède célèbre le 44 ème anniversaire de la princesse Victoria lors d'un concert au château de Borgholm sur l'île d'Oland, le 14 juillet 2021.

13 / 19 La princesse Victoria, le prince Daniel, la princesse Estelle, le prince Oscar - La famille royale de Suède célèbre le 44 ème anniversaire de la princesse Victoria lors d'un concert au château de Borgholm sur l'île d'Oland, le 14 juillet 2021.

14 / 19 La princesse Victoria, le prince Daniel, la princesse Estelle et le prince Oscar de Suède lors des célébrations de la fête de Victoria au palais de Solliden à Oeland, Suède, le 14 juillet 2021.

15 / 19 Exclusif - La princesse Estelle de Suède au 2020+ Kilometre Challenge 2020 à Stockholm en Suède, le 30 août 2020

16 / 19 Le roi Carl XVI Gustav de Suède avec la princesse Victoria de Suède et sa fille la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède à l'inauguration du pont Slussbron à Stockholm en Suède, le 25 octobre 2020

17 / 19 La princesse Victoria de Suède et sa fille la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède à l'inauguration du pont Slussbron à Stockholm en Suède, le 25 octobre 2020

18 / 19 La princesse Victoria de Suède, Le prince Daniel de Suède, La princesse Estelle de Suède, - La famille royale suèdoise assiste au concert "Solliden Sessions" au château de Solliden à Borgholm, Suède, le 13 juillet 2021.