Victoria de Suède en tenue traditionnelle avec fille Estelle pendant qu'Oscar... baille d'ennui !

Ce lundi 6 juin marque le jour de la Fête nationale en Suède ! Pour l'occasion, les palais du pays sont ouverts au grand public, gratuitement. Dans la matinée, la princesse Victoria a donné le coup d'envoi en apparaissant à Stockholm entourée de sa famille.

Rendez-vous était donné dès 10H au palais royal de la capitale - lieu de fastueux banquets pendant lesquels Victoria brille souvent par son élégance - pour l'ouverture officielle des portes. La fille du roi Carl XVI Gustaf, qui porte les titres de princesse héritière de Suède et duchesse de Västergötland, a fait son apparition dans une tenue traditionnelle bleue et jaune, les cheveux recouverts d'une coiffe blanche XXL. Même sans tiare ni couronne, elle était resplendissante. Sans doute a-t-elle aimé partager ce moment avec son clan puisque sa fille la princesse Estelle (10 ans) portait la même tenue. A ses côtés, on pouvait aussi voir son mari le prince Daniel, fidèle au poste malgré de récentes rumeurs de séparation, ainsi que le prince Oscar (6 ans), tous deux en costume. Si le garçonnet n'a pas eu l'audace, comme récemment le prince Louis au jubilé britannique, de multiplier les grimaces et voler la vedette à sa maman, il semblait s'ennuyer ferme et n'a pas résisté à un énorme bâillement devant les photographes !

Victoria de Suède a donc ouvert les portes du palais pour que le public puisse découvrir les pièces d'apparat et les salles du musée ainsi que les jardins. Fait exceptionnel, la bibliothèque de la maison Bernadotte était aussi ouverte aux visiteurs. La princesse n'était pas la seule du clan à être sollicitée pour cette journée particulière puisque le charmant prince Carl Philip, son frère, devait lui assister à la relève de la garde. Le soir venu, c'est l'ensemble de la famille royale suédoise qui doit quitter le palais pour la suite des célébrations à Skansen ; un musée de plein air situé à quelques kilomètres, sur l'île de Djurgården à Stockholm. Carl XVI Gustaf et son épouse la reine Silvia devraient être de la partie, la famille royale devant traverser la capitale dans un cortège de calèches.