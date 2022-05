Victoria de Suède parée d'une chic tiare chargée d'Histoire auprès de Sofia et Carl Philip

La tiare portée par la princesse, entièrement faite de métal transformé en or par endroit et sans aucune pierre précieuse, appartient de longue date à la famille royale de Suède même si son histoire démarre en France. En effet, la tiare a appartenu à l'époque à Hortense de Beauharnais, belle-fille de Napoléon Ier, nous apprend The Court Jeweller. La princesse Victoria n'était pas la seule avec une tiare puisque sa belle-soeur, la princesse Sofia de Suède - accompagnée de son séduisant mari Carl Philip - en portait une elle aussi. Elle avait opté pour la Palmette Tiara, reçue en cadeau de ses beaux-parents et portée à son mariage en 2015. Un bijou qui était auparavant à la reine Silvia et qui a été confectionné en Thaïlande.

Les convives ont pu déguster un succulent dîner comprenant par exemple du maquereau braisé, du confit de truites et du filet de veau côté salé alors que, pour la touche sucré, le choix s'était porté sur un dessert à la rhubarbe. Le tout arrosé de champagne et de vins français (Graves et Sauternes).