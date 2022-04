Victoria et Sofia de Suède : Duel de tiares et somptueuses robes pour une très chic réception au palais royal

Des tenues somptueuses, des tiares éclatantes et un banquet gigantesque : tout était réuni, mercredi 6 avril, pour faire de la réception donnée par le roi Carl Gustav de Suède un moment mondain d'exception. C'est au palais royal de Stockholm que les membres de la Maison Bernadotte ont accueilli leurs invités.

Le souverain, sur le trône depuis déjà quarante huit ans, est apparu très élégant dans son costume d'apparat au bras de son épouse la reine Silvia. Il offrait un dîner officiel à 150 convives venus des quatre coins du royaume, une assemblée composée de représentants du corps diplomatique, du parlement, du gouvernement, des autorités, de la science, des sports, des affaires et de la culture. Tous ont été rencontrés par la famille royale au cours de déplacements dans le pays et ont été invités en remerciement de leurs "contributions importantes" au niveau local, régional ou national a fait savoir le palais royal.

Lors de ce banquet, il fallait ainsi compter sur la présence de la princesse héritière Victoria de Suède, l'aînée des enfants du couple royal. A 44 ans, celle qui est appelée à devenir la future reine de Suède, a fait sensation au bras de son mari Daniel - démentant ainsi de vilaines rumeurs de divorce - dans une longue robe rouge à manches courtes et décolletée sur la poitrine. Un look complété par une tiare en argent signée Boucheron à deux rangs avec un diamant au centre ; une bijou reçu en héritage en 2013.

Le clan était aussi représenté par le charmant prince Carl Philip au bras de sa femme la non moins charmante princesse Sofia. Celle-ci était vêtue d'une chic robe tirant sur le vert bouteille et elle aussi était coiffée d'une tiare. Et pas n'importe laquelle : celle de son mariage, en argent et composée d'émeraudes. A la base, il s'agissait d'un collier offert à la reine Silvia par un membre de la famille royale de Thaïlande avant qu'il ne soit transformé en tiare comme cadeau pour la jeune femme.