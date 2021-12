Amalia des Pays-Bas fête ses 18 ans : la princesse amoureuse ? Elle répond aux rumeurs

Ce mardi 7 décembre 2021 est un jour important pour la famille royale des Pays-Bas : la princesse Catharina-Amalia célèbre en effet ses 18 ans. Au lendemain de son anniversaire, la fille aînée du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima sera intronisée au Conseil d'Etat dans la salle de bal du palais de Kneuterdijk à La Haye. En attendant, de nouveaux portraits officiels de la princesse d'Orange ont été dévoilés.

Sur les clichés, pris au palais Huis ten Bosch de La Haye plus tôt cet automne, la future souveraine prend la pose seule, entre ombre et lumière. En juin dernier, la princesse a décroché son diplôme de fin d'études secondaires - avec mention - du Gymnasium Sorghvliet, une école réputée de La Haye. Avant d'entamer ses études supérieures à la rentrée prochaine, elle s'accorde actuellement une année sabbatique. Pour autant, celle qui a renoncé à sa confortable dotation annuelle n'en oublie pas ses obligations royales à l'occasion de ses 18 ans.

Récemment, la vie amoureuse de la princesse Amalia s'est retrouvée au coeur de vives rumeurs. En Argentine, pays d'origine de sa mère la reine Maxima, on lui a prêté une idylle secrète avec le prince Gabriel de Belgique (le deuxième enfant du roi Philippe et de la reine Mathilde) après publication d'une photo peu crédible. Dans le même temps, comme l'a détaillé Paris Match, parce qu'elle a organisé une Journée des fiertés dans sa classe et choisi une romancière ouvertement lesbienne pour écrire sa biographie, on a suggéré que la princesse d'Orange serait attirée par les filles plutôt que par les garçons... Rumeurs que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a pris la peine de commenter en assurant que la future reine des Pays-Bas aurait tout à fait le droit de se marier avec une personne du même sexe, puisque le mariage homosexuel est autorisé dans le pays.

Je n'ai pas grandi qu'avec des 'oncle et tante'

La princesse Amalia a elle-même coupé court à ces rumeurs dans une biographie lui étant consacrée, à l'occasion de ses 18 ans. Une tradition pour la famille royale des Pays-Bas, puisque son père le roi Willem-Alexander et sa grand-mère, l'ex-reine Beatrix, avaient eux aussi eu droit à leur biographie anniversaire. Dans l'ouvrage simplement intitulé Amalia, dont des extraits ont été relayés par le magazine Point de vue du 1er décembre, l'écrivaine Claudia de Breij écrit : "Romantique comme elle est, elle aime que les garçons ne soient pas rustres et qu'ils soient galants. Elle veut se marier et aimerait avoir des enfants. Plus tard. Beaucoup plus tard." En attendant, la grande soeur des princesses Alexia et Ariane (16 et 14 ans) a montré à l'écrivaine la calèche crème qu'elle a d'ores et déjà choisie pour ses futures noces.

Et si l'élu de son coeur ne plaît pas à ses sujets ou au Parlement ? "Si c'est l'homme qui me soutient, que j'aime, avec qui je veux passer ma vie, et que le Parlement ne donne pas son consentement, eh bien, nous devrons voir ce que je fais. Je serais incapable de donner le meilleur pour notre pays", a-t-elle répondu, avec une sincérité et un pragmatisme qui font déjà d'elle une future souveraine si moderne.

Pour ce qui est des unions lesbiennes au sein de la famille royale, elle a commenté humour : "Alors, plus de femmes pourront porter des diadèmes !" Plus sérieusement, celle qui a confié être suivie par un psy depuis l'enfance a ajouté : "Je ne pense pas que cela aurait été un gros problème. Certainement pas dans ma famille. Mes parents ont aussi beaucoup d'amis différents, donc je n'ai pas grandi qu'avec des 'oncle et tante', j'ai aussi des 'tante et tante'." Pour sûr, la future souveraine des Pays-Bas sera en phase avec son époque !