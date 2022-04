Maxima des Pays-Bas : Epaules dénudées et somptueuses boucles d'oreilles, la reine subjugue

Être reine consort, ça s'apprend et il y en a qui gère l'exercice beaucoup mieux que d'autres. Surtout en matière de style. Maxima des Pays-Bas fait partie de ses femmes sans qui les maris ne seraient sans doute pas autant appréciés. Femme du roi Willem-Alexander, Maxima des Pays-Bas dégage non seulement une aura qui donne le sourire mais met des étoiles plein les yeux en sortie officielle. Ses looks sont à chaque fois passés à la loupe et celui qu'elle portait lors de la récente venue du président indien Ram Nath Kovind et son épouse Savita Kovind n'y a pas échappé.

Le 6 avril dernier, la reine Maxima avait opté pour une tenue rouge vif composée d'un large pantalon et d'un haut noué à la taille, aux épaules dénudées. Les détails n'étaient pas laissés au hasard puisque côté bijou, elle portait des boucles d'oreille longue ornées de pierres rouges pour rappeler sa tenue. Tous ces éléments additionnés à son sourire inimitable et c'est un sans faute.

Le jour suivant, la classe et le chic de Maxima des Pays-Bas a de nouveau frappé. La reine et son mari ont rendu visite à un producteur de bulbes à fleurs avant de découvrir le merveilleux Tulip Barn à Hillegom, un immense champ de tulipes multicolores aux Pays-Bas, à l'image du plateau de lavande de Valensole dans les Alpes-de-Haute-Provence. Pour cette nouvelle visite, Maxima et Willem-Alexander ont joué les it couples en accordant leurs looks dans une teinte bleu marine.

Maxima n'est pas la seule à faire sensation quand elle met un pied hors de son palais. Letizia d'Espagne est également attendue au tournant en termes de mode et rares sont les fois où les fashion faux-pas sont de sortie aussi. Même chose du côté deKate Middleton. La femme du prince William sait allier chic, style et classe comme personne. La future reine consort a déjà toutes les cartes en main pour glamouriser la Couronne outre-Manche comme il se doit. De quoi faire pâlir de jalousie, encore une fois, sa belle-soeur Meghan Markle.