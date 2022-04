Diaporama Maxima des Pays-Bas : Epaules dénudées et somptueuses boucles d'oreilles, la reine subjugue

1 / 33 Maxima des Pays-Bas : Epaules dénudées et somptueuses boucles d'oreilles, la reine subjugue

La reine Maxima des Pays-Bas - Le roi et la reine des Pays-Bas à leur arrivée à un concert dans la salle "Muziekgebouw aan het IJ" en l'honneur du président de l'Inde et de sa femme.

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas visitent un producteur de bulbes à fleurs à Teylingen, le 7 avril 2022.





