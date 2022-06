Felipe et Letizia d'Espagne : Leur fille Leonor au coeur d'un nouveau scandale !

Pas peu fier de cette décision, Berni Barrachina s'est de nouveau exprimé sur Twitter, se félicitant que la Cour ait enfin tranché en sa faveur. Et c'est non sans un brin d'insolence (oui, encore) que le journaliste l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux. En légende d'un article dévoilant le verdict de la Cour Suprême, Berni Barrachina a légendé : "La justice me protège, comme le papi de Leonor." C'est la famille royale qui doit grincer des dents...