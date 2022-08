Letizia d'Espagne : Robe fendue, épaules dénudées et bronzage cuivré... La reine ultra sexy pour un dîner immanquable !

Ces 300 invités, qui ont pour la première fois foulé le sol du Palais Marivent, devraient s'en souvenir : ils faisaient partie des chanceux qui ont pu dîner ce jeudi 4 août avec le roi d'Espagne Felipe VI et sa femme, la reine Letizia. Mieux encore que cela : ils ont été accueillis par le couple royal ibérique, très décontracté et à l'aise pour ce dîner officiel qui est célébré tous les ans à Majorque, où ils passent leurs vacances.

Et si le roi avait retrouvé son smoking officiel, Letizia, quant à elle, avait choisi un look très estival et surtout local : sa longue robe à fleurs fendue, aux épaules dénudées, est signée Charo Ruiz Ibiza, un créateur des Baléares où ils se trouvent actuellement. Comme souvent pendant l'été, la reine avait choisi une paire d'espadrilles compensées pour compléter son look ainsi qu'un chignon bas qui laissait admirer ses épaules particulièrement bronzées.

Leurs deux filles, les infantes Leonor (16 ans et demi) et Sofia (15 ans) étaient absentes, profitant sans doute de leur soirée en privé avec leurs amis. Mais une invitée surprise a fait son apparition, la reine douairière Sofia, qui a accueilli les convives avec son fils et sa belle-fille.

Une institution pour toute la famille

Bien plus discrète depuis que son mari Juan Carlos a été obligé d'abdiquer, rattrapé par toutes les affaires sombres du pouvoir, celle-ci part souvent à Majorque avec eux, malgré les rumeurs persistantes qui témoignent du fait qu'elle s'entend très mal avec Letizia. Cependant cette année elle n'avait encore pas fait d'apparition officielle sur l'île.

Rayonnantes, les deux femmes n'ont bien sûr rien montré, préférant se concentrer sur le public avec lequel elles ont été très amicales. Il faut dire que ce dîner est une institution : organisé depuis des dizaines d'années, il se tient en compagnie des dirigeants de l'île et des Baléares mais n'était ouvert qu'aux personnalités officielles lorsque Juan Carlos était roi. Il y avait même reçu le Prince Charles et Lady Diana ou même Michelle Obama !

Depuis l'accession au trône de son fils, les choses ont totalement changé : si les dirigeants sont toujours les bienvenus, l'ensemble de la société de l'île est représenté, ce qui permet à tous de passer les portes du palais Marivent, normalement fermé au public en été. Mais cette année, le dîner a été un peu particulier : pour la première fois, les 300 convives ont mangé dans les jardins... Covid-19 oblige !