Letizia d'Espagne : Robe de soirée, sandales... La reine, bronzée, rayonne en solo à Majorque

C'est un duo qu'on n'attendait pas vraiment : ce dimanche, Letizia d'Espagne a retrouvé Isabelle Huppert au Festival de cinéma Atlantida, qui se déroule chaque année à Majorque. Et si l'actrice française avait choisi un smoking blanc magnifique, la souveraine était parfaitement moulée dans une robe noire signée & Other Stories, une de ses marques préférées pour l'été. Une façon parfaite pour elle de mettre en valeur ses bras musclés et son corps sublime en restant très naturelle.

Les cheveux lâchés et la peau déjà bien bronzée, elle avait délaissé, pour une fois, ses éternels escarpins à hauts talons, préférant des sandales bien plus estivales et qui allaient parfaitement avec sa tenue. Il faut dire que la reine est en vacances sur l'île et ne pouvait peut-être pas profiter de son dressing complet, avec lequel elle n'a pas voulu s'embarrasser.

Comme chaque année, en effet, la famille royale a pris ses congés d'été sur l'île des Baléares, où ils sont totalement au calme pour quelques semaines, rechargeant les batteries après une année plutôt intense. Une année pendant laquelle leur fille Leonor a fait l'expérience de partir habiter seule dans un pensionnat à l'étranger, au Pays de Galles, où elle a pu profiter de l'excellence de l'enseignement... et vivre sa vie d'ado : à presque 17 ans, il se murmure qu'elle y aurait trouvé un petit ami !

La jeune fille est désormais rentrée en Espagne et ne devrait retourner au Royaume-Uni que pour la rentrée. Pour le moment, elle profite sûrement de sa famille et notamment de sa petite soeur, Sofia. Celle-ci, à 15 ans, a pris depuis quelques semaines un rôle bien plus important dans la royauté ibérique, réalisant ses premiers engagements en solo ou avec sa soeur. De moins en moins timide, elle semble promise à un bel avenir dans son pays !

Les deux soeurs, qui ont accompagné leurs parents à Majorque pour profiter de l'été, ne devraient pas en vouloir à leur mère d'avoir réalisé un petit engagement officiel pendant leurs vacances mais elles ne l'avaient pas accompagnée, préférant sans doute profiter de leurs amies ou de la plage. Comme chaque année, elles devraient cependant faire quelques sorties officielles et faire profiter aux photographes de leurs bronzages parfaits !