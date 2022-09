Letizia d'Espagne en bombe pour sa rentrée : la reine sculpturale en robe à fleurs et hauts talons

C'est d'ailleurs plus lookée que jamais que la reine a fait son apparition. Dans une robe fluide et volante rouge à l'imprimé floral signée Adolfo Dominguez qu'elle avait déjà portée dans le passé (conscience écolo oblige), Letizia s'est entretenue avec les membres de l'organisation et a assisté avec attention au discours du docteur Carlos López-Otín. La reine s'était également parée de ses plus beaux sourires pour l'événement, comme à son habitude.

Au fil des années, après une intégration difficile au sein de la Couronne espagnole, Letizia d'Espagne s'est imposée comme une véritable icône de mode en toutes circonstances. Il faut dire qu'à quelques jours de ses 50 ans (elle les fêtera le 15 septembre prochain), la silhouette irréprochable de l'ex-journaliste lui permet de porter tout ce qu'elle veut. Il y a un mois, la belle avait fait sensation dans une magnifique robe longue qui laissait ses épaules nues. Un peu plus tôt, elle se l'était jouée femme fatale en se dévoilant également dans une robe noire en cuir pour la plus grande joie de ses admirateurs. Pas de doute, l'année entamée s'annonce d'ores et déjà très stylée pour Letizia.