Karine Ferri : Sexy en maillot de bain, elle partage un dernier cliché de ses vacances

"Notre bébé est grand"

Récemment, alors qu'elle était interrogée par le magazine Télé-Loisirs, elle évoquait rapidement ses vacances d'été avec sa famille en expliquant que "Ce sont aussi des moments studieux car je prépare déjà ma rentrée". Car oui, depuis quelques jours déjà, elle s'est lancée dans une nouvelle aventure pour cette nouvelle "année" puisqu'elle présente l'émission The Voice Kids en compagnie de Nikos Aliagas.

Un programme qui lui tient particulièrement à coeur. "C'est peut-être lié au fait que je suis maman (de Maël et Claudia, nés de sa relation avec l'ancien footballeur Yoann Gourcuff). Quand on voit ces enfants pleins d'innocence, avec des étoiles dans les yeux sur scène, et la joie de leurs parents en coulisses... Tout est spontané avec eux, il n'y a pas de calcul. Et puis j'ai droit à plein de câlins, donc je suis super contente", ajoutait-elle lors de cet entretien, après avoir annoncé en juin dernier son départ de Danse avec les stars.

C'est effectivement une maman très fière ainsi qu'émerveillée face à la pureté et l'insouciance des enfants, en témoigne son post Instagram du jour, dans lequel elle a partagé une photo d'une ardoise sur laquelle elle a écrit un mot d'encouragement avec son mari à son fils Maël qui fait sa rentrée des classes. "Sur le trajet de l'école ...Et l'émotion est palpable. Cette rentrée en CP marque un changement. Notre bébé est grand..... Des larmes commencent déjà à couler sur mon visage. Suis-je la seule à ressentir ça ???" a-t-elle commenté.