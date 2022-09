Diaporama : Karine Ferri : Sexy en maillot de bain, elle partage un dernier cliché de ses vacances

Karine Ferri - 7ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, le 18 février 2019. © Cyril Moreau/Bestimage

Karine Ferri lors du 7ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, France, le 18 février 2019. © Rachid Bellak/Bestimage

11 / 11

Karine Ferri - Avant-première du film "Yao" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 15 janvier 2019.

Preview of the film "Yao" at the cinema Le Grand Rex in Paris on January 15, 2019.