Karine Ferri folle amoureuse de Yoann Gourcuff : balade à la plage et bisou en vidéo !

"Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Les enfants sont des cadeaux du ciel. Pour moi, il n'y a rien de plus beau et de plus précieux", avait-elle expliqué, racontant sa relation fusionnelle avec son mari et ses enfants. "Nous sommes complémentaires et similaires. Nous adorons les grands espaces, la nature, la mer... Nous sommes très proches des animaux. Lui aussi vient d'une famille très soudée. Avec les enfants, nous sommes tous les deux multitâches. Évidemment, pour jouer au foot, c'est plus le papa que moi. Mais pour le reste, nous faisons presque tout ensemble, à quatre", avait-elle conclu.

Une belle osmose qui doit cependant se jouer sans elle plusieurs semaines par an : si la petite famille vit en Bretagne la plupart de l'année, Karine Ferri doit se rendre régulièrement à Paris pour son travail. Des voyages qu'elle n'envisage jamais sans ses enfants : lorsqu'elle doit les laisser derrière elle, elle emmène leur photo et les pose près d'elle dans sa chambre d'hôtel !