Diaporama : Karine Ferri folle amoureuse de Yoann Gourcuff : balade à la plage et bisou en vidéo !

1 / 19 Karine Ferri folle amoureuse de Yoann Gourcuff : balade à la plage et bisou en vidéo !

2 / 19 Karine Ferri - Soirée de rentrée de TF1 au Palais de Tokyo à Paris. © Pierre Perusseau/Bestimage

3 / 19 Karine Ferri et son mari Yoann Gourcuff se baladent en amoureux. @ Instagram / Karine Ferri

4 / 19 Yoann Gourcuff - People au match de football "PSG - Rennes" au Parc des Princes à Paris. Le 29 avril 2016 © Cyril Moreau / Bestimage





5 / 19 Karine Ferri - People au défilé de mode PAP printemps-été 2020 "Leonard" à Paris le 27 septembre 2019 © Veeren / Christophe Clovis / Bestimage





6 / 19 Karine Ferri - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage





7 / 19 Karine Ferri - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





8 / 19 Karine Ferri - Les célébrités fêtent Noël à Disneyland Paris en novembre 2021. La féérie de Noël brille de mille feux à Disneyland Paris ! Pour célébrer l'ouverture de la saison, plusieurs célébrités se sont retrouvées au Parc pour découvrir les festivités les plus magiques d'Europe et rencontrer les Personnages Disney dans leur plus beaux habits de Noël. © Disney via Bestimage

9 / 19 Karine Ferri - People au défilé de mode PAP printemps-été 2020 "Leonard" à Paris le 27 septembre 2019 © Veeren / Christophe Clovis / Bestimage





10 / 19 Karine Ferri - Les célébrités fêtent Noël à Disneyland Paris en novembre 2021. La féérie de Noël brille de mille feux à Disneyland Paris ! Pour célébrer l'ouverture de la saison, plusieurs célébrités se sont retrouvées au Parc pour découvrir les festivités les plus magiques d'Europe et rencontrer les Personnages Disney dans leur plus beaux habits de Noël. © Disney via Bestimage

11 / 19 Yoann Gourcuff - People au match de football "PSG - Rennes" au Parc des Princes à Paris. Le 29 avril 2016 © Cyril Moreau / Bestimage





12 / 19 Karine Ferri - Soirée de rentrée 2019 de TF1 au Palais de Tokyo à Paris, le 9 septembre 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage

13 / 19 Exclusif - Karine Ferri - People au défilé de mode PAP printemps-été 2020 "Leonard" à Paris le 27 septembre 2019 © Veeren / Christophe Clovis / Bestimage





14 / 19 Karine Ferri lors du 7ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, France, le 18 février 2019. © Rachid Bellak/Bestimage





15 / 19 Karine Ferri et Christophe Beaugrand - 7ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, le 18 février 2019. © Cyril Moreau/Bestimage





16 / 19 Yoann Gourcuff - People au match de football "PSG - Rennes" au Parc des Princes à Paris. Le 29 avril 2016 © Cyril Moreau / Bestimage





17 / 19 Karine Ferri, Alessandra Sublet - Soirée de lancement du Sidaction 2019 à la salle Wagram à Paris, le 18 mars 2019. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage





18 / 19 Karine Ferri - 7ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, le 18 février 2019. © Cyril Moreau/Bestimage