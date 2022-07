Karine Ferri : rare cliché de sa fille Claudia, les cheveux longs et déjà très grande à 4 ans

"Joyeux anniversaire jolie Claudia", "Oh elle grandit si vite Joyeux anniversaire petit ange", "Joyeux anniversaire à ta belle princesse", "Une mini Karine", "Gros bisous à ta mini toi", "Claudia est le portrait de sa maman", "Joyeux anniversaire à ta princesse Claudia. Bisous", peut-on lire en commentaires.

Amoureuse du footballeur depuis 2011, l'ex compagne de Grégory Lemarchal est également maman d'un petit Maël né le 6 avril 2016. Mariée au sportif depuis le 8 juin 2019, l'ancienne candidate de Mask Singer avait également souhaité l'anniversaire de son fils en avril dernier en lui adressant également un beau message sur Instagram. "Bon anniversaire à notre Prince. À toi Maël. 6 ans déjà.... Le temps passe si vite. Tu es notre amour. On t'aime plus fort que le monde. Papa, maman, Claudia, Dolmen et Bella", écrivait-elle.