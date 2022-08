Karine Ferri : Confidences sur ses vacances en famille... avant une rentrée pleine de changements !

Interrogée par le magazine Télé-Loisirs, Karine Ferri a indiqué qu'elle passait actuellement du bon temps dans le Sud de l'Hexagone avec ses proches. "Mes vacances riment toujours avec famille et simplicité. Ce sont des parties de pétanques qui n'en finissent pas, c'est faire du canoë ou du paddle, nager pendant des heures. C'est toujours dans le Sud, là où mes habitent mes parents, mais très loin de Saint-Tropez, du strass et des paillettes" a-t-elle détaillé, avant d'ajouter : "Ce sont aussi des moments studieux car je prépare déjà ma rentrée".

Car oui, la jolie brune reprend du service en août en tant que co-animatrice de l'émission The Voice Kids en compagnie de Nikos Aliagas. Un programme qui lui tient particulièrement à coeur. "C'est peut-être lié au fait que je suis maman (de Maël et Claudia, nés de sa relation avec l'ancien footballeur Yoann Gourcuff). Quand on voit ces enfants pleins d'innocence, avec des étoiles dans les yeux sur scène, et la joie de leurs parents en coulisses... Tout est spontané avec eux, il n'y a pas de calcul. Et puis j'ai droit à plein de câlins, donc je suis super contente" a-t-elle raconté.

"Un beau challenge"

Elle sera aussi à la présentation de Chroniques criminelles sur TFX. "C'est un exercice plus journalistique, qui me convient. Je suis contente de pouvoir passer du divertissement aux faits divers. Sans oublier les tirages du loto et les Docs du week-end, que je présente également sur TF1" a-t-elle expliqué lors de cet entretien. Mais sa rentrée sera également marquée par un départ retentissant de sa part, puisqu'elle annonçait, le 29 juin dernier sur son compte Instagram, quitter l'émission Danse avec les stars.

"Une décision mûrement réfléchie" de la part de l'ex de Grégory Lemarchal, qui a qualifié sa dernière expérience dans le programme (présentatrice de la seconde partie) de "beau challenge". Camille Combal et ses équipes se sont montrés "très compréhensifs" face à cette décision, a-t-elle révélé, choisissant dans la foulée son passage en tant que candidate en 2016 comme meilleur moment dans l'émission, car elle venait "d'être maman pour la première fois". En tant qu'animatrice, elle se souvient notamment du grand-père de Clément Rémiens "en train d'admirer son petit-fils sur la piste de danse", avant que celui-ci ne remporte cette édition 2018.

Que de bons moments vécus par Karine Ferri dans cette émission. Mais elle est désormais tournée vers l'avenir !