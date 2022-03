Felipe et Letizia d'Espagne : Unis et soudés dans un moment douloureux

À chacune de ses sorties, Letizia d'Espagne passe au scanner des amoureux de mode ! La reine adapte ses looks aux occasions et s'est entièrement vêtue de noir pour un événement triste. Elle a présidé les funérailles des victime d'un drame maritime, au côté de son mari, le roi Felipe VI.

Vendredi 18 mars 2022, Letizia et Felipe VI se sont rendus à Marín, dans la province de Pontevedra, en Galice. Le roi et la reine d'Espagne ont rendu hommage aux 21 marins morts ou disparus en mer du naufrage d'un chalutier espagnol, le mois dernier au large du Canada. Chaleureusement accueilli malgré les circonstances, le couple royal a serré des mains et embrassé des proches des victimes lors d'un service religieux au Temple Novo de Santa María do Porto. Letizia et Felipe s'étaient habillés de noir, la monarque en robe Carolina Herrera et souliers Magrit, et son mari souverain en costume. Des centaines de personnes qui ne pouvaient pas entrer dans l'église ont regardé la cérémonie sur un écran géant.