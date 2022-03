Letizia d'Espagne, star de la Fashion Week de Madrid : la reine innove avec un look fait maison

La Fashion Week de Paris vient de se terminer, place à celle de Madrid. Moins connue que sa cousine française, ou même celles de New York, Londres et Milan, la semaine de la mode espagnole n'a pas à rougir. Même la reine Letizia y prend part ! Le 11 mars 2022, l'épouse du roi Felipe VI avait revêtu sa plus belle tenue immaculée pour découvrir les stylites qui feront la mode de demain. Qui sait, peut-être que l'un d'entre eux finira un jour par l'habiller pour une sortie officielle...

Lors de son arrivée vendredi à l'Ifema, le palais des congrès de Madrid, Letizia d'Espagne a été accueillie par une foule visiblement ravie de sa venue. Entre deux selfies, l'ancienne journaliste de 49 ans est allée à la rencontre de quelques jeunes créateurs venus présenter leurs dernières collections. Pour cette sortie solo, consacrée à la mode, la reine avait soigné sa tenue : elle portait un ensemble blanc - une blouse et une jupe mi-longue - créé par le styliste du palais. Rares sont les fois où Letizia porte des vêtements créés sur mesure, qui plus est à domicile ! La mère des princesses Leonor et Sofia (16 et 14 ans) avait complété son look d'une paire d'escarpins de la marque Magrit Shoes.

A l'image d'autres têtes couronnées, telles que Kate Middleton ou Victoria de Suède, la reine Letizia maîtrise la diplomatie vestimentaire. Que ce soit par souci d'économie ou par conscience écologique, il n'est pas rare de la voir porter les mêmes pièces à plusieurs reprises, allant même jusqu'à recycler des vêtements d'enseignes - espagnoles bien sûr - grand public telles que Zara.

Récemment, un look de Letizia a particulièrement attiré l'attention : le 3 mars dernier, alors qu'elle prenait part à la cérémonie des "Subventions de la Fondation Mutua Madrilena pour les projets sociaux", la reine portait un chemisier ukrainien traditionnel (voir diaporama). Un vêtement qui ne laisse que peu de doute quant à sa position sur le conflit qui oppose l'Ukraine aux troupes russes de Vladimir Poutine depuis maintenant deux semaines...