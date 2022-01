Letizia d'Espagne recycle une tenue de sa belle-mère, elle est canon

Faire partie des familles les plus riches de la planète n'empêche pas de préserver cette dernière et d'avoir des penchants écolo. Letizia d'Espagne en est le parfait exemple. La femme du roi Felipe VI a accompagné son époux ce lundi 17 janvier 2022 pour une cérémonie officielle à Madrid, organisée en marge de la nouvelle année. Le couple accueillait au palais royal plusieurs politiques et membres du gouvernement espagnol parmi lesquels Pedro Sanchez, le président et José Manuel Albares, ministre des Affaires étrangères, de l'Union Européenne et de la Coopération. En tant que reine, Letizia a mis les petits plats dans les grands d'un point de vue look pour honorer ses invités comme il se doit et rendre un hommage surprise à sa belle-mère Sofia au passage.

C'est plus stylée que jamais la reine Letizia a fait son apparition. La maman de Sofia et Leonor a opté pour une longue robe Valentino composée d'une jupe ample vert émeraude ceinturée de rose et d'un haut rose poudré aux manches transparentes orné de grandes fleurs. L'allure de la femme du roi Felipe VI en jetait d'autant plus que sa tenue n'avait pas été choisie au hasard puisque plusieurs décennies plus tôt, la reine Sofia portait exactement la même chose.