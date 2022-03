Letizia d'Espagne sublime dans un jupe plissée... déjà portée deux fois !

Letizia d'Espagne et son mari le roi Felipe VI ont débuté un véritable marathon de visites officielles ces derniers jours. Et la reine consort ne perd rien de sa superbe au fil des jours, ce serait même plutôt le contraire. Ce mardi 15 mars 2022, sans son époux, Letizia d'Espagne s'est rendue dans la ville de Léon au Nord-Ouest de l'Espagne pour une mission qui lui tenait particulièrement à coeur et qu'elle assure depuis plusieurs années : présider l'acte institutionnel de la Fédération espagnole des maladies rares à l'Auditorium Ciudad. A 49 ans, Letizia d'Espagne a non seulement montré qu'elle était plus que jamais investie dans son rôle mais surtout qu'elle était plus sublime que jamais. Letizia était habillée d'un petit pull fin à col rond rose clair et d'une jupe plissée ceinturée au dégradé noir et rose pâle, à l'image de ses escarpins. Et si cette jupe vous dit quelque chose, c'est parce que Letizia est un peu comme la duchesse de Cambridge Kate Middleton, elle sait être stylée avec des vêtements qu'elle a déjà portés.

La première fois que Letizia d'Espagne est apparue dans cette jupe, c'était en mars 2020 pour le même événement auquel elle a tenu à assister ce 15 mars. L'année suivante, elle se présentait également avec aux APM Journalism Awards, remise de prix récompensant les grands acteurs des médias espagnols. On comprend mieux pourquoi Letizia était conviée quelques jours plus tôt à la Fashion Week de Madrid quand on voit à quel point un rien la sublime et la rend canon.

Inutile de dire qu'en termes de respect et d'exemple, Letizia d'Espagne gère comme une reine. Impliquée dans la défense de nombreuses causes importantes, elle sait aussi se montrer d'un soutien sans faille auprès de son mari le roi Felipe VI lors d'événements un peu moins joyeux. Les 12 et 13 mars dernier, le couple a fait le déplacement sur l'île de La Palma aux Canaries pour rendre hommage aux victimes de la violente éruption du volcan Cumbre Vieja survenue entre septembre et décembre de l'année dernière. Un moment poignant au cours duquel ils ont pu compter l'un sur l'autre.