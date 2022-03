Letizia d'Espagne à la cool, en jean : nouvelle sortie main dans la main avec Felipe

Le couple souverain espagnol multiplie les sorties depuis quelques jours. Le 12 mars 2022, le roi Felipe VI et son épouse la reine Letizia étaient dans les Canaries, sur l'île de La Palma, pour aller à la rencontre des victimes du volcan Cumbre Vieja. L'éruption avait débuté le 19 septembre et a été déclarée officiellement terminée le 25 décembre, après 10 jours d'inactivité. Comme l'avait rapporté l'AFP en début d'année, la lave a détruit plus de 1300 maisons et recouvert 1250 hectares de terres, dont des plantations de bananes, d'avocats ou des vignes.

On a plutôt l'habitude de la voir en jupe crayon, perchée sur des escarpins de 12 cm... Loin de Madrid et du palais royal, Letizia d'Espagne a misé sur la simplicité et le confort. Samedi sur l'île de La Palma, l'ancienne journaliste de 49 ans est apparue vêtue d'un look décontracté, en jean et bottes à talon large. Seules touches plus habillées : sa blouse blanche Uterqüe et son sac à main immaculé également, de la marque Carolina Herrera, l'une de ses préférées. Ce petit sac à bandoulière avait déjà fait une apparition à son épaule lors d'une virée au cinéma avec Felipe en 2020. Il est décidément son allié des sorties informelles !

A l'image d'autres couples royaux, comme le prince William et Kate Middleton, Letizia et Felipe sont plutôt du genre pudique en public. Pourtant, le duo a offert quelques rares gestes tendres lors de cette virée loin de la capitale, allant même jusqu'à se tenir la main... à bonne distance des photographes tout de même (voir diaporama).

La journée s'est poursuivie sur un ton plus formel, avec une cérémonie hommage, toujours à La Palma. Exit le jean et les bottes, la mère des princesses Leonor et Sofia (16 et 14 ans) a retrouvé une tenue plus sophistiquée, mais non moins réussie ! Celle qui assume sans fard ses cheveux blancs a ressorti son tailleur pantalon lila de la marque Bleis Madrid, complété d'un top en dentelle et d'une paire d'escarpins. Aussi bien le top que la paire de boucles d'oreilles ont été choisis avec soin puisqu'ils sont issus du programme Isla Bonita en faveur du développement de la mode et de la création à La Palma. Une fois encore, Letizia d'Espagne prouve qu'elle est non seulement la reine du recyclage de tenue, mais aussi une experte en matière de diplomatie vestimentaire.