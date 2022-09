Rania de Jordanie très entourée pour ses 52 ans : une sublime photo de sa famille enrichie dévoilée

C'est ce qui s'appelle être bien entourée !

Pour son 52e anniversaire, Rania de Jordanie a dévoilé une magnifique photographie : la reine pose avec ses quatre enfants, mais pas seulement. Accompagnée des princes Hashem et Hussein, et des princesses Iman et Salma, elle a également été prise en photo avec son futur gendre Jameel Alexander Thermiotis et sa future belle-fille Rajwa Al-Saif. En légende, elle a écrit : "Mon coeur déborde ! Je ne pouvais pas souhaiter une meilleure façon de célébrer mon anniversaire." Ce 31 août 2022, l'épouse du roi Abdallah II a fête son année de plus, affichant une mine toujours aussi superbe avec sa progéniture et leurs "+1".