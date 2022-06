Rania de Jordanie : Moment de bonheur avec ses enfants et son mari Abdallah, deux jours avant le drame

Après avoir invité leurs convives dans l'enceinte de leur palais à Amman, la reine Rania, son mari Abdallah II et les trois enfants ont pris place sur les sièges installés dans la cour du palais. Le roi a ainsi prononcé un discours, s'adressant aux générations futures auxquelles le destin de la Jordanie appartiendra dans quelque temps : "Je tiens à féliciter tous les fils et filles de notre peuple, à travers tout le pays, en cette chère occasion, soulignant ma fierté en chacun d'eux, et ma confiance en leur détermination et leur capacité à accomplir les plus grandes réalisations."

Membres du corps diplomatique, fonctionnaires, politiques et proches du clan ont également assisté aux célébrations, au cours desquelles le roi Abdallah II a remis plusieurs médailles. L'une, à titre posthume, fut consacrée à la journaliste Shireen Abu Akleh, assassinée en Cisjordanie le 11 mai dernier, "en reconnaissance de son grand rôle dans la couverture des événements en tant que journaliste de terrain". Un grand moment de communion, d'unité et d'amour dont la reine Rania avait bien besoin avant d'affronter la mort de son père...