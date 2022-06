Diaporama : Rania de Jordanie : Moment de bonheur avec ses enfants et son mari Abdallah, deux jours avant le drame

Rania de Jordanie : Moment de bonheur avec ses enfants et son mari Abdallah, deux jours avant le drame

La reine Rania et le roi Abdallah II de Jordanie lors de la célébration du 76ème anniversaire de la fête de l'indépendance de la Jordanie à Amman, Jordanie, le 25 mai 2022. © Dana Press/Bestimage

La reine Rania et le roi Abdallah de Jordanie accueillent un groupe de femmes autour d'un déjeuner pour célébrer la Journée internationale de la femme à Amman en Jordanie le 7 mars 2022.

Le reine Rania de Jordanie rencontre avec les femmes de la fondation Al Karma Kitchen of the Jordan River à Amman, Jordanie, le 25 mai 2022.

La reine Rania et le roi Abdallah de Jordanie accueillent un groupe de femmes autour d'un déjeuner pour célébrer la Journée internationale de la femme à Amman en Jordanie le 7 mars 2022.

14 / 24

Le roi Abdallah II et la reine Rania de Jordanie reçoivent le prix "Path to Peace Award" à New York, le 9 mai 2022.