Rania de Jordanie aux anges : l'un de ses enfants annonce ses fiançailles en photo !

"C'est avec une joie immense que nous vous annonçons les fiançailles de Sa Majestée Royale la princesse Iman Bint Abdullah II avec monsieur Jameel Alexander Thermiotis ce mardi 5 juillet" : c'est en ces termes que Rania de Jordanie et son mari, le roi Abdallah II, ont confirmé le prochain mariage de leur fille Iman, 25 ans, avec son compagnon de longue date en légende d'un cliché officiel du couple, laissant entrevoir la bague que le jeune homme a glissé au doigt de sa douce. Le fiancé a d'ailleurs fait les choses bien. La demande s'est déroulée en présence de ses beaux-parents, des frères et soeurs de sa promise et de ses proches.

"La cour royale hachémite adresse toutes ses félicitations à Iman et monsieur Jameel Alexander Thermiotis pour ce bel événement et leur souhaite une longue vie remplie de bonheur" lit-on en guise de conclusion. Après l'officialisation de ces fiançailles, les premières dans la famille royale de Jordanie, le clan va devoir sérieusement s'atteler aux préparatifs ! Mais si l'organisation d'un mariage est souvent un casse-tête pour les futurs époux et les proches, elle ne pouvait pas mieux tomber pour eux !