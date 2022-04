Rania de Jordanie : Son mari Abdallah II, victime de douleurs intenses, opéré d'urgence

Elle a également tenu à remercier toutes les personnes pour leur bienveillance et leur soutien en ces temps difficiles : "Un grand merci aux Jordaniens qui nous ont envoyé de chaleureux messages pour la convalescence du roi et son retour le plus rapide possible." Le couple est d'ailleurs déjà de retour ! Ce 19 avril, un cliché du roi et de son épouse, accueillis par la famille en Jordanie à la sortie de leur avion, a également été publié par Rania de Jordanie.

L'origine des douleurs du roi était d'ailleurs révélée. Selon le palais et l'avis de médecins, sans doute, elles sont liées aux longues années de parachutisme pratiquées par Abdallah II plus jeune lorsqu'il servait dans les forces spéciales. Le roi en a toujours payé les conséquences mais au cours des derniers jours, la douleur était devenue insupportable. Tout est donc rentré dans l'ordre pour le couple !

Rania et Abdallah II de Jordanie ont enfin pu retrouver leur famille et leurs quatre enfants : le prince Hussein, héritier de 27 ans, les princesses Iman, 25 ans et Salma, 21 ans et le petit dernier Hashem, 17 ans. Sur les réseaux sociaux, Rania de Jordanie diffuse régulièrement des clichés de son couple entouré de tous leurs enfants. Comme toutes les familles, ils rencontrent sûrement des hauts et des bas mais le clan s'est toujours montré soudé. C'est bien connu, l'union fait la force.