Rania de Jordanie : La reine sublime auprès de son mari dans leur palais

Rania de Jordanie a gagné en influence au fil des années. Mariée à Abdallah II depuis 1993, la reine est devenue maman de quatre enfants, deux garçons - les princes Hussein, héritier de 27 ans, et Hashem, 17 ans - et deux filles, les princesses Iman et Salma. Être mère a fait de la protection de l'enfance un cheval de bataille pour Rania de Jordanie. Très impliquée, elle lutte notamment contre les violences et les abus envers les jeunes et milite pour la défense des droits des femmes et l'accès à l'éducation. Elle est d'ailleurs à l'origine de la création d'un musée de l'enfance à Amman. Des combats qui lui ont valu de figurer dans le classement des 100 femmes les plus puissantes du monde en 2004.