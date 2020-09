Rania de Jordanie rayonnante pour ses 50 ans : rare portrait de famille

"Cela a été une année très difficile, mais je suis reconnaissante envers mon pays qui fait tout ce qu'il peut pour limiter la propagation du Covid-19 en ses frontières et donne la priorité à la santé et au bien-être, a confié l'épouse du roi Abdallah II au magazine Hello, le temps d'une rare interview publiée le 30 août dernier. Lors de mes précédents anniversaires, j'ai toujours souhaité plus de temps avec mon mari et les enfants, et jusqu'à maintenant cette année, je n'ai eu que ça ! Cela a été une telle bénédiction d'avoir tous mes enfants, surtout pendant les mois où la Jordanie était en confinement strict. Comme beaucoup de famille, nous étions reconnaissants d'être ensemble, mais aussi navrés de voir la douleur et la perte que ce virus a infligées à tant de personnes dans le monde."

Pour ses 50 bougies, Rania de Jordanie n'a demandé qu'une seule chose : "Tant que les personnes que j'aime sont là, et qu'elles sont en bonne santé et en sécurité, je ne pourrais demander plus." Un souhait visiblement exaucé, à en croire sa dernière publication Instagram !