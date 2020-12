Rania de Jordanie en famille : jolie photo avec Abdallah et les enfants, qui ont bien grandi !

La reine est toujours aussi active sur les réseaux sociaux ! Le 9 décembre 2020, Rania de Jordanie s'est saisie de son compte Instagram pour partager un joli portrait de famille avec ses quelque 6,2 millions d'abonnés. Un cliché sur lequel la souveraine de 50 ans apparaît entourée des siens : son mari Abdallah II et leurs quatre enfants, le prince Hussein (26 ans), la princesse Iman (24 ans), la princesse Salma (20 ans) et le prince Hashem (bientôt 16 ans).

"Cette année, même si nous avons gardé nos distances, nous avons tous tenu nos proches un peu plus près dans nos coeurs. En vous envoyant à tous nos prières de santé et de bonheur", Rania de Jordanie a-t-elle écrit en légende de sa publication. À l'image, les filles prennent la pose d'un côté, les garçons de l'autre, en chemises et robes (presque) assorties. Une toute autre ambiance que celle de la séance photo réalisée l'été dernier pour les 50 ans de la reine, pour laquelle le clan s'était habillé de blanc.

À cette occasion, Rania de Jordanie avait accordé une interview au magazine Hello. Elle y détaillait son bonheur de passer du temps avec ses enfants, malgré la pandémie. "Cela a été une année très difficile, mais je suis reconnaissante envers mon pays qui fait tout ce qu'il peut pour limiter la propagation de la Covid-19 en ses frontières et donne la priorité à la santé et au bien-être", avait-elle affirmé.