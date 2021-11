Le prince Charles et Camilla en voyage en Jordanie : c'est la reine Rania qui prend le volant !

Les restrictions de voyage allégées, les tournées royales reprennent enfin ! Mardi 16 novembre 2021, le prince Charles et son épouse Camilla sont arrivés en Jordanie pour un voyage officiel de trois jours. A la mi-journée, le couple britannique a été reçu au palais royal d'Amman par Abdallah II et son épouse Rania de Jordanie. Il poursuivra ce voyage jeudi en se rendant en Egypte.

Lors de leur arrivée à Amman, le prince Charles et Camilla ont été chaleureusement accueillis par leurs hôtes. Il y avait non seulement le roi Abdallah et son épouse, mais également le premier de leurs quatre enfants, le prince Hussein de Jordanie (27 ans). Pour l'occasion, Rania de Jordanie était habillée d'un élégant manteau blanc, modernisé par des accessoires métallisés : une ceinture dorée, un sac à main Louis Vuitton et une paire d'escarpins signée Dior.

Une fois la traditionnelle séance de pose terminée, les deux couples ont pris place dans l'un des salons du palais royal pour échanger en privé. "Comme nous admirons tous énormément la Jordanie et les efforts de Votre Majesté pour s'occuper d'autant de réfugiés venant de toute la région, a notamment déclaré le prince Charles, comme l'a rapporté Hello. La Jordanie est incroyablement hospitalière – c'est merveilleux."

Une reine au volant !

Dans l'après-midi, la reine et la duchesse de Cornouailles sont reparties du palais ensemble pour rejoindre le centre Queen Rania Family and Children pour une visite. Etonnamment, c'est la reine qui a pris le volant de sa Tesla (voir diaporama). Camilla a ensuite retrouvé le prince Charles pour se rendre à Juwafat al-Kafrayn, pour visiter les sites de Elijah's Hill et le lieu de baptême de Jesus. L'héritier au trône d'Angleterre (72 ans) doit rencontrer des représentants d'organisations humanitaires, notamment le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), le royaume hachémite accueillant des centaines de milliers de Syriens ayant fui les violences de la guerre dans leur pays, frontalier de la Jordanie.

Comme l'a précisé l'AFP, le couple britannique doit conclure sa visite jeudi et se rendre en Egypte, deuxième étape de sa tournée dans la région qui porte notamment sur la crise climatique, après la tenue de la COP26 la semaine dernière à Glasgow, et le dialogue des religions. L'Egypte doit accueillir fin 2022 la conférence COP27 sur le climat. En Egypte, Charles et Camilla rencontreront le président Abdel Fattah al-Sissi et son épouse Intissar, ainsi que cheikh Ahmed al-Tayeb, grand imam d'Al-Azhar, plus haute institution de l'islam sunnite.